В Париже во время марша в честь Дня взятия Бастилии задержали 175 человек

В Париже полиция задержала 175 человек из движения вблизи места проведения торжественного парада в честь Дня взятия Бастилии на Елисейских полях, сообщает BFM TV.

На сам парад «желтым жилетам» прорваться не удалось, поэтому они попытались провести несколько демонстраций на близлежащих улицах. Позже акции переросли в стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ и резиновые пули.

Акции «Желтых жилетов» регулярно заканчиваются стычками с полицией и насилием. В общей сложности с конца 2018 года в результате демонстраций погибли 15 человек, более четырех тысяч получили ранения.