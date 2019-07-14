В Азербайджане 19 человек пострадали в результате падения ветки посаженного в 1530 году платана. Ветка диаметром 50 сантиметров оторвалась от дерева из-за сильного дождя.

Инцидент произошел на территории Дворца ханов в городе Шеки на северо-западе страны. Среди пострадавших — две гражданки РФ, а также пятеро сирийских туристов.

Четверо из пострадавших (их гражданство не уточняется) в тяжелом состоянии госпитализированы, остальным помощь оказана на месте.

Дворец ханов в Шеки в начале июля был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.