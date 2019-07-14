Участники акции на Пушкинской площади направились к зданию мэрии

Участники акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму направились с Пушкинской площади к зданию московской мэрии, расположенному неподалеку на Тверской улице.

Полиция не препятствует движению.

Вечером 13 июля стало известно, что у большинства независимых кандидатов в Мосгордуму — политика Дмитрия Гудкова, члена СПЧ Андрея Бабушкина, бывшего председателя «Открытой России» Александра Соловьева, главы Красносельского муниципального округа Ильи Яшина, юриста ФБК Любови Соболь — обнаружен недопустимо высокий брак в подписях.

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