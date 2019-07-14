В центре Москвы на Пушкинской площади началась акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Она заявлена как встреча муниципальных депутатов с избирателями.

По оценке корреспондента «Медузы» на акцию пришли около 300 человек. «Новая газета» оценивает количество участников в 400-500 человек. Перед собравшимися выступают кандидаты в Мосгордуму, полиция никак им не препятствует.

Вечером 13 июля стало известно, что у большинства независимых кандидатов в Мосгордуму — политика Дмитрия Гудкова, члена СПЧ Андрея Бабушкина, бывшего председателя «Открытой России» Александра Соловьева, главы Красносельского муниципального округа Ильи Яшина, юриста ФБК Любови Соболь — обнаружен недопустимо высокий брак в подписях.

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