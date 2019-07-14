На Манхэттене 73 тысячи человек остались без электричества. Это случилось в годовщину одного из самых крупных блэкаутов в истории Нью-Йорка

В центре Нью-Йорка в ночь на 14 июля произошло масштабное отключение электроэнергии.

Больше других от аварии пострадали центральный Манхэттен и Верхний Вест-Сайд. Из-за сбоя была нарушена работа метро, неработающие светофоры привели к пробкам, сотни людей застряли в лифтах. В общей сложности без электричества остались 73 тысячи человек.

Подача электроэнергии была полностью восстановлена спустя примерно четыре часа после аварии.

Власти города заявили, что отключение не является результатом злонамеренных действий и вызвано техническими неполадками. Точные причины аварии пока не установлены.

Ровно 42 года назад, в ночь на 14 июля 1977 года в энергосистеме Нью-Йорка произошла одна из крупнейших аварий в истории города. Из-за нее без света остался практически весь Нью-Йорк.