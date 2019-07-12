В Туве УАЗ опрокинулся в реку. Погибли 10 человек, в том числе семеро детей

Обновление: По уточненным данным, семеро из погибших несовершеннолетние, сообщило республиканское управление СК. По состоянию на 15:00, обнаружены тела девяти погибших, поиски еще одного человека, предположительно, водителя, продолжаются. Еще двум пассажирам машины, по данным следствия, удалось спастись.

Десять человек погибли в результате аварии в Бай-Тайгинском районе Тувы.

По данным МВД, утром 12 июля автомобиль УАЗ опрокинулся в реку Шуй при попытке пересечь ее вброд. Среди погибших — шестеро несовершеннолетних.

Источник «Интерфакса» в органах здравоохранения республики сообщил, что в машине находились две семьи, которые ехали на отдых к целебному источнику.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц).