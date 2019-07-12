В Москве загорелся Государственный архив литературы и искусства. Сотрудники эвакуированы

В Государственном архиве литературы и искусства, расположенном в Москве, произошел пожар.

«Задымление произошло на четвертом этаже этого здания. Пожарные прибыли, ищут очаг задымления. Сотрудники учреждения эвакуированы», — рассказал собеседник ТАСС.

В пресс-службе МЧС подтвердили, что их сотрудники работают в здании госархива на Выборгской улице. По предварительным данным, очаг возгорания находится в вентиляционной шахте.

РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает, что из здания архива эвакуированы около 100 человек.

Директор РГАЛИ Татьяна Горяева рассказала радиостанции «Говорит Москва», что задымление в здании архива произошло через два часа после ухода рабочих , которые меняли в хранилище деревянные стеллажи на металлические — в рамках усиления мер пожарной безопасности. Горяева добавила, что в корпусе, где произошел пожар, хранятся документы госучреждений, наиболее ценные единицы хранения находятся в другом здании.

Российский государственный архив литературы и искусства был создан в 1941 году на основе профильных документов из фондов Государственного литературного музея, Третьяковской галереи, Исторического музея, Центрального государственного архива древних актов и других хранилищ. Государственный архив литературы и искусства, сообщается на его сайте, включен в свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.