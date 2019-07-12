Роспатент отказался регистрировать товарный знак дополненной реальности от Apple
Роспатент отказал компании Apple в регистрации на территории России товарного знака AR — технологии дополненной реальности. Об этом пишут «Ведомости».
В решении Палаты по патентным спорам, опубликованном в конце июня, указывается, что в России уже есть схожие до степени смешения товарные знаки. В частности, запатентованные буквы AR принадлежат АО «Управляющая компания «Аэропорты регионов», а также бельгийской компании Layar B. V.
Набор инструментов ARKit для разработчиков приложений в сфере дополненной реальности был представлен Apple в 2017 году. Тогда же компания зарегистрировала свой товарный знак в международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности.
Apple приводила несколько аргументов: что элемент AR – общеупотребительный термин для обозначения дополненной реальности, а потому вообще не должен охраняться; что словесный элемент AR часто используется различными производителями в составе товарных знаков и, значит, на его основании не может быть установлено сходство знаков. Но Роспатент счел доказательства компании слабыми.