Росгвардия получит полномочия по охране посевов конопли и мака

Росгвардия разработала проекты документов, наделяющих ее полномочиями по охране посевов наркосодержащих растений и разработке требований к этой деятельности.

Согласно проекту постановления правительства, Росгвардия должна будет на договорной основе охранять посевы наркосодержащих растений, которые выращивают в медицинских, научных и учебных целях. Это также сможет делать охрана ведомств, которые контролируют занимающиеся культивацией организации.

Охранять посевы мака, выращиваемого не для производства наркотических и психотропных средств (а, например, для пищевой промышленности), смогут частные охранные предприятия.

Подготовка новых правил связана с недавно принятым законом, который разрешил выращивать в России в медицинских целях . Ранее это можно было делать лишь в научных, учебных и экспертных целях. Закон также позволил культивировать их в промышленных целях, не связанных с производством лекарств — к примеру, для пищевых продуктов.

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