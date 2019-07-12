Росгвардия получит полномочия по охране посевов конопли и мака
Росгвардия разработала проекты документов, наделяющих ее полномочиями по охране посевов наркосодержащих растений и разработке требований к этой деятельности.
Согласно проекту постановления правительства, Росгвардия должна будет на договорной основе охранять посевы наркосодержащих растений, которые выращивают в медицинских, научных и учебных целях. Это также сможет делать охрана ведомств, которые контролируют занимающиеся культивацией организации.
Охранять посевы мака, выращиваемого не для производства наркотических и психотропных средств (а, например, для пищевой промышленности), смогут частные охранные предприятия.
Подготовка новых правил связана с недавно принятым законом, который разрешил выращивать в России в медицинских целях наркосодержащие растения. Ранее это можно было делать лишь в научных, учебных и экспертных целях. Закон также позволил культивировать их в промышленных целях, не связанных с производством лекарств — к примеру, для пищевых продуктов.