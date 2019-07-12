Google признал, что прослушивает команды пользователей голосовому помощнику

Специалисты Google прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают умной колонке Google Home или приложению Google Assistant. Об этом в блоге Google рассказал менеджер по продукту Дэвид Монсис.

Google отдает небольшую часть — 0,2% — записанных команд на расшифровку экспертам-лингвистам. Корпорация делает это для того, чтобы лучше понимать разные языки и совершенствовать технологию распознавания речи, заявил Монсис. Он подчеркнул, что передаваемые записи не связаны с аккаунтами пользователей, а экспертам запрещено расшифровывать фоновые разговоры.

Также Монсис признал, что иногда голосовой помощник может записывать речь пользователя по ошибке, принимая другие фразы за команду активации «Ok, Google». В корпорации работают над мерами защиты от таких случаев, заявил представитель Google.

Корпорация выступила с заявлением после того, как бельгийский канал VRT News сообщил о получении более тысячи аудиозаписей голосовых команд от одного из подрядчиков Google. Канал утверждал, что образцы содержали персональные данные пользователей, а в некоторых случаях записи были сделаны по ошибке.

В апреле Bloomberg опубликовал расследование о сотрудниках Amazon, которые прослушивают и анализируют записи команд голосовому помощнику Alexa. Apple и «Яндекс» также могут обрабатывать голосовые записи пользователей.