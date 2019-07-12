Глава программы по производству Boeing 737 MAX уйдет в отставку

Руководитель программы по производству самолетов Boeing 737 MAX Эрик Линдблад уйдет в отставку. Эту информацию Associated Press подтвердили в компании.

Там заявили, что уход Линдблада не связан с двумя самолетов 737 MAX и топ-менеджер планировал выйти в отставку еще летом 2018 года.

После ухода Линдблада проект по производству 737 MAX возглавит Марк Дженкс, который сейчас руководит разработкой нового пассажирского «Боинга» среднего класса.

Линдблад руководил процессом сборки Boeing 737 MAX в городе Рентон (штат Вашингтон). Он был назначен на эту должность около года назад, а всего проработал в Boeing более 30 лет.