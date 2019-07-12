Антуан Гризманн перешел в «Барселону»

«Барселона» объявила о подписании контракта с французским нападающим Антуаном Гризманном.

Соглашение подписано сроком на пять лет, по его условиям 28-летний игрок получит в общей сложности 105 миллионов евро.

За трансфер Гризманна «Барселона» заплатила 120 миллионов евро.

Гризманн в течение последних пяти сезонов выступал в мадридском «Атлетико», одном из главных соперников «Барселоны» в чемпионате Испании. В 257 официальных матчах за клуб он забил 133 мяча.

Гризманн считается одним из наиболее талантливых нападающих последнего десятилетия. Он — чемпион мира в составе сборной Франции.