Запуск телескопа «Спектр-РГ» повторно перенесли

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космической обсерваторией , запланированный на космодроме Байконур на 12 июля, перенесен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, пуск перенесен на резервную дату 13 июля. «Это связано не с ракетой-носителем или самим космическим аппаратом, а с наземным оборудованием», — добавил собеседник агентства.

При этом в Роскосмосе заявили, что на «финальной стадии наземных испытаний было выявлено замечание по ракете-носителю, которое потребовало дополнительное время для его устранения». Госкомиссия решит, когда именно будет произведен запуск, заявили в госкорпорации.

Изначально старт миссии планировался на 21 июня, но его пришлось перенести из-за неполадок с источником тока в аппарате.