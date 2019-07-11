Вексельберг и Блаватник выиграли судебную тяжбу против бывшего сенатора Лебедева на два миллиарда долларов

Верховный суд штата Нью-Йорк отклонил иск бывшего сенатора от Чувашии , поданный к бизнесменам и , сообщает Bloomberg.

Бывший партнер бизнесменов по ТНК-BP Леонид Лебедев подал иск в суд в феврале 2014 года. Он заявил, что имеет право на часть денег, полученных от продажи ТНК-BP «Роснефти» в 2013 году. Лебедев потребовал 3,75% от 55 миллиардов долларов, за которые продали компанию, то есть около двух миллиардов долларов.

Вексельберг и Блаватник заявили, что расплатились с Лебедевым, перечислив 600 миллионов долларов компании Coral Petroleum, которую он контролировал. Лебедев утверждал, что не владел этой компанией.

В своем иске Лебедев ссылался на акционерное соглашение, которое бизнес-партнеры заключили в 2001 году, пишет РБК. Суд в Нью-Йорке пришел к выводу, что соглашение не давало Лебедеву права на большую компенсацию, чем он получил. Адвокат Лебедева сообщил, что решение суда будет оспорено.