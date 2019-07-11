В работе оператора Yota произошел сбой

Обновление: Неполадки были вызваны сбоем в программном обеспечении и на данный момент устранены, сообщили «Медузе» в пресс-службе Yota. Компания приносит извинения клиентам, которые столкнулись с трудностями.

Абоненты мобильного оператора Yota сообщили о трудностях с подключением к интернету. В компании сообщили, что в ряде регионов возникли сложности с подключением к сети.

Трудности с подключением также наблюдаются в московском регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию. Представители Yota сообщили, что устраняют неполадки.

По данным Downdetector, сбой также затронул абонентов в Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Новосибирске, Казани и других городах.

Yota — виртуальный мобильный оператор, работающий на сетях «Мегафона». На Yota приходится 67% абонентов всех российских пользователей виртуальных мобильных операторов. Всего на этом рынке представлено около 70 компаний, которые обслуживают около семи миллионов пользователей.