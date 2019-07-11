В Apple Watch нашли уязвимость, позволяющую прослушивать пользователей

Компания Apple отключила сервер, отвечающий за работу приложения «Рация» (Walkie-talkie) на часах Apple Watch из-за уязвимости, позволяющей прослушивать пользователей без их ведома.

Как сообщает TechCrunch, в Apple обещают восстановить работу приложения в ближайшее время. Приложение заработает после того, как будет устранена уязвимость.

В Apple отметили, что не знают, успел ли кто-нибудь воспользоваться уязвимостью для прослушки пользователей.

Приложение «Рация» добавили в Apple Watch вместе с релизом операционной системы watchOS 5. Программа позволяет обмениваться короткими аудиосообщениями.

В январе была обнаружена уязвимость, позволяющая владельцам iPhone при групповом вызове в FaceTime получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне других пользователей. Уязвимость устранили в феврале.