Twitter перестал открываться по всему миру

Обновление. Представители Twitter сообщили в 22:56 по Москве, что сайт начал открываться у части пользователей. Сбой произошел из-за изменения внутренней конфигурации.

В работе Twitter произошел глобальный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.

О проблемах с доступом к Twitter сообщают тысячи пользователей из США, стран Западной Европы, Южной Америки и Японии. Что стало причиной сбоя, пока неизвестно.

При открытии твиттера появляется предупреждение о технической ошибке. В сообщении отмечается, что проблема будет устранена в ближайшее время.

На странице с информацией о состоянии систем твиттера сказано, что в работе сайта произошло прерывание обслуживания.