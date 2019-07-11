Twitter перестал открываться по всему миру
Источник: Downdetector
Надежный источник
Обновление. Представители Twitter сообщили в 22:56 по Москве, что сайт начал открываться у части пользователей. Сбой произошел из-за изменения внутренней конфигурации.
В работе Twitter произошел глобальный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
О проблемах с доступом к Twitter сообщают тысячи пользователей из США, стран Западной Европы, Южной Америки и Японии. Что стало причиной сбоя, пока неизвестно.
При открытии твиттера появляется предупреждение о технической ошибке. В сообщении отмечается, что проблема будет устранена в ближайшее время.
На странице с информацией о состоянии систем твиттера сказано, что в работе сайта произошло прерывание обслуживания.