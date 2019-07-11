Суд Евросоюза частично отменил санкции в отношении Януковича

Суд Европейского союза частично отменил санкции, введенные в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и еще из его окружения.

Янукович и остальные подали в суд иск, оспаривая действия властей Евросоюза, которые в 2016-2018 годах продлевали санкции. Речь идет о заморозке активов чиновников в странах ЕС. Эти меры ввели из-за уголовного дела, возбужденного в 2014 году из-за хищения государственных средств Украины и их вывода из этой страны.

Суд отменил санкции, поскольку Совет Евросоюза, продлевавший действие санкций, не проверял, соблюдали ли на Украине право истцов на эффективную судебную защиту.

Как сообщает «Европейская правда», в силе остались санкции, введенные в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения, действие которых продлили в марте 2019 года. Эти меры предполагают заморозку активов людей, признанных ответственными за присвоение госсредств Украины или злоупотребление служебным положением.