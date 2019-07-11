Спортивный арбитражный суд отменил решение МОК о пожизненном отстранении Виталия Мутко от Олимпийских игр

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отменил решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от Олимпийских игр вице-премьера РФ, бывшего министра спорта Виталия Мутко.

Судьи согласились с доводами представителей Мутко, что решение МОК было санкцией, наложенной без достаточных юридических оснований.

Представители МОК при этом настаивали, что решение об отстранении Мутко было не санкцией, а лишь предупреждением об отказе допустить его на Игры в будущем, если он решит поучаствовать в них в каком-либо качестве. CAS с этой интерпретацией не согласился.

В CAS подчеркнули, что решение об отмене отстранения Мутко не мешает олимпийскому комитету в будущем запретить ему участвовать в тех или иных Играх. Решение также никак не оценивает степень виновности Мутко в российском допинговом скандале, который стал поводом для его отстранения.

Виталий Мутко и его бывший заместитель Юрий Нагорных были пожизненно отстранены от Олимпийских игр в конце 2017 года. Тогда же сборная России была отстранена от Зимней Олимпиады в Пхенчхане — «чистым» россиянам разрешили участвовать как «олимпийским спортсменам из России». Причиной решения стала информация о манипуляциях с допинговыми пробами в России; Мутко был назван «одним из главных действующих лиц» в существовавшей системе.