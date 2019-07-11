Rambler Group профинансирует съемки сериала про Остапа Бендера. Главную роль в нем сыграет Сергей Безруков

Холдинг станет инвестором и сопродюсером киносериала «Бендер», который снимает студия «Среда» Александра Цекало. Об этом «Ведомостям» рассказала директор по репертуарной стратегии и контенту Rambler Group Софья Квашилава.

Киносериал будет снят по мотивам романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Главную роль в нем сыграет Сергей Безруков. «Бендера» покажут в двух форматах: сначала четыре части франшизы выйдут в кинотеатрах (первую покажут в начале 2020 года), а потому расширенная версия проекта появится в виде сериала в интернете. Видеосервис Okko, входящий в Rambler Group, получит приоритет в показе сериала.

«Бендер» — первый продюсерский проект Rambler Group. Холдинг полностью профинансирует съемки сериала. Во сколько они обойдутся, неизвестно. Представитель «Среды» заявил, что бюджет «Бендера» намного превышает бюджет «Гоголя» — предыдущего киносериала студии. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что съемки каждой из восьми серий «Гоголя» стоили около 25 миллионов рублей.

Раньше единственным российским интернет-холдингом, который производит собственный контент, был «Яндекс». Компания спродюсировала по меньшей мере три фильма и начала переговоры о съемках нескольких сериалов.