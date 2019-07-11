Путин уволил губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Он попросил об увольнении по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Михаил Развожаев.

Овсянников возглавлял Севастополь с лета 2016 года. На выборах в сентябре 2017 года он получил 71% голосов избирателей.

Михаил Развожаев — руководитель исполкома Общероссийского народного фронта. Осенью 2018 года он был временно исполняющим обязанности руководителя Хакасии.