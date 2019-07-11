На ТЭЦ-27 в Мытищах начался пожар. Пострадали восемь человек

На ТЭЦ-27, расположенной в деревне Челобитьево в подмосковных Мытищах, начался пожар. На электростанции загорелась «станция высокого давления», цитирует МЧС «Интерфакс».

В ведомстве заявили, что пострадавших нет. Baza пишет о восьми пострадавших, утверждая, что огонь перекинулся на расположенное рядом общежитие. О восьми пострадавших также сообщают «Интерфакс» и РИА Новости.

Для тушения МЧС намерено задействовать пожарный поезд и, возможно, авиацию. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль.

Агентство городских новостей «Москва»

Ранее сообщалось, что пожар может происходить как на ТЭЦ, так и на расположенной поблизости автозаправке.

В соцсетях появилось множество фото и видео пожара, на которых видно высокий факел пламени. Пожар видно из разных районов Москвы.