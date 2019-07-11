Глава МВД Омска избил машиниста московского метро. Полицейский приехал в Москву на курсы повышения квалификации

Начальник управления МВД России по Омску, полковник полиции Алексей Меркушов избил машиниста московского метро. В Москву полицейский приехал, чтобы пройти переподготовку в Академии управления МВД РФ.

Как сообщает ТАСС, в результате драки на станции метро «Каширская» машинист (он не находился при исполнении) был госпитализирован с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой.

По неподтвержденной информации, распространяемой в телеграм-каналах Омска, драка возникла из-за того, что полицейский пытался попасть в метро без оплаты.

Во время драки Меркушов был нетрезв. После инцидента его задержали, УМВД по Омской области назначило служебную проверку инцидента.