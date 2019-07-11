Десять сотрудников таможни Домодедово задержаны по делу о взятках

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения десяти сотрудникам , задержанным по делу о взятках. Часть из них заключена под стражу, часть отправлена под домашний арест. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

«Ведомости» со ссылкой на источник сообщают, что сотрудники таможни были задержаны 8 июля; по данным РЕН ТВ, это произошло 9 июля. Телеграм-канал «112» пишет, что их собрали вместе под предлогом награждения грамотами за хорошую службу.

По информации «Московского комсомольца», двое из задержанных занимали высокие посты. Это главный государственный таможенный инспектор Владимир Черница и замначальника таможенного поста Евгений Лапшин. Остальные подозреваемые — рядовые сотрудники таможни.

Подробности дела против таможенников неизвестны.

В марте СК возбудил дело о неуплате таможенных платежей на самолеты компании «Сфера Джет», которая осуществляла частные авиарейсы из Домодедово. Следствие отметило, что сотрудники таможни аэропорта не препятствовали полетам нелегально ввезенных бизнес-джетов.