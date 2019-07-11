Боксер Денис Лебедев завершил карьеру. На бои он выходил в тельняшке и берете ВДВ

Боксер Денис Лебедев завершил спортивную карьеру. Об этом он сообщил в инстаграме.

Сейчас Лебедеву 39 лет. Профессиональную карьеру он начал в 2001 году.

Всего Лебедев провел 35 боев и выиграл 32 из них (23 — нокаутом). Он удерживал чемпионский пояс WBA в первом тяжелом весе с 2012 по 2018 год. В 2016 году он также был чемпионом мира по версии IBF.

Практически на все свои бои Лебедев выходил в голубой тельняшке и голубом берете ВДВ, несмотря на то, что никогда не служил в воздушно-десантных войсках.