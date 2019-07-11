Arianespace впервые неудачно запустила ракету-носитель Vega

Запуск ракеты-носителя легкого класса Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане утром 11 июля завершился неудачей.

Ракета должна была вывести на орбиту военный спутник Falcon Eye 1 в интересах Объединенных Арабских Эмиратов.

Как заявили представители французской компании Arianespace, обслуживавшей запуск, спустя две минуты после старта произошла серьезная неполадка, которая привела к досрочному окончанию миссии. Подробный отчет о причинах аварии будет предоставлен позднее.

Vega failed launch with FalconEye1 SciNews

Это был 15-й по счету и первый неудачный запуск ракеты-носителя Vega. Эта ракета разрабатывалась Европейским космическим агентством с 1998 года, а впервые была запущена в 2012-м.