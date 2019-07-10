В здании суда в Реутове люди в масках избили и задержали пришедших на заседание по делу журналиста Евгения Куракина

В подмосковном Реутове в здании городского суда люди в масках напали на пришедших на заседание по , обвиняемого в мошенничестве, пишет «МБХ медиа».

Пять человек, в том числе жену Куракина, увезли из суда на скорой помощи, рассказала координатор «Правозащиты Открытки» Елизавета Королькова.

Как рассказала «МБХ медиа» Ирина Болдырева, находившаяся на месте событий, несколько человек в масках выскочили из зала суда и начали избивать посетителей, которые ждали начала заседания.

«Мы не знаем, что это за люди, которые нас избивали. Они не представляются, у них нет нагрудных жетонов. Сейчас они вышли на ступеньки Реутовского городского суда и никого туда не пускают», — сказала Болдырева.

Четырех человек, пришедших поддержать Куракина в суде, задержали и доставили в отделение полиции. На них составляют административные протоколы за неисполнение требований приставов, рассказала правозащитник Ирина Яценко, находившаяся в суде. «При том, что сами приставы никаких требований не предъявляли. Просто из зала суда выскочили люди без опознавательных знаков и начали всех избивать», — подчеркнула она.

В свою очередь «Открытые медиа» сообщают со ссылкой на Ольгу Щеглову, которая была в суде, что пострадали не только пришедшие поддержать Куракина, но и случайные посетители. Сама Щеглова сейчас в больнице.

В городском суде Реутова произошедшее перед заседанием по делу Куракина пока не прокомментировали.

Евгений Куракин был взят под стражу в рамках дела о мошенничестве 9 июня 2019 года. До этого он с 28 февраля 2014 по 9 июля 2015 года находился в СИЗО, а затем был отпущен под залог.

В июне 2018 года Евгения Куракина, состоящего в сообществе гражданских и экологических активистов «Активатика», задерживали по делу о побоях из-за конфликта во время президентских выборов в марте 2018 года. На Куракина, который был наблюдателем на одном из участков, написал заявление член УИК. При этом журналист уверял, что это член избирательной комиссии напал на него, а не наоборот. Задержание в июне Куракин счел попыткой недопустить его до встречи с губернатором Подмосковья.

Правозащитный центр «Мемориал» считает дело Куракина политически мотивированным, связанной с общественной деятельностью по защите своих жилищных прав, и прав своих соседей.