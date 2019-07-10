Умер американский актер Рип Торн

В США на 89-м году жизни умер актер Рип Торн. Как сообщает The Guardian, актер скончался в своем доме в Коннектикуте в окружении семьи. Причина смерти не уточняется.

Рип Торн дебютировал в кино в 1956 году, на его счету более 180 ролей. Наиболее известные фильмы с его участием: «Люди в черном», «Человек, который упал на Землю», «Царь царей», «Кросс-крик», «Пошел ты, Фредди!», «За пределами закона», «Без чувств» и многие другие. Также Торп известен по сериалам «Шоу Ларри Сандерса», «Студия 30», «Истории о привидениях», «Уилл и Грейс», «Коломбо» и другим.

Торн номинировался на «Оскар» и является обладателем телепремии «Эмми» за участие в «Шоу Ларри Сандерса».