Ученые нашли останки самого древнего человека в Европе. Он умер в Греции 210 тысяч лет назад

Исследователи обнаружили самые древние окаменелые останки представителя Homo sapiens за пределами Африки, возраст которых оценивается в 210 тысяч лет. Об этом говорится в работе, опубликованной в журнале Nature, кратко о ней сообщает BBC News.

Ученые пришли к такому выводу, проанализировав два черепа, найденные в конце 1970-х годов в пещере Апидима на юге Греции. Один из черепов, показало исследование, принадлежал неандертальцу, жившему 170 тысяч лет назад, второй — раннему представителю современного человека в Европе.

Как отмечает Associated Press, найденные останки представителя Homo sapiens на 16 тысяч лет старше останков, обнаруженных в Израиле в 2018 году.

Исследователи считают, что представители Homo sapiens начали мигрировать из Африки гораздо раньше, чем считалось до этого.