Суд в Самаре утвердил восьмилетний срок для студентки, дважды оправданной присяжными по делу о наркотиках

Самарский областной суд оставил в силе приговор студентке Елизавете Кенешовой, которую ранее осудили на восемь лет колонии по делу о наркотиках. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на мать студентки.

Студентку обвиняли в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. В сентябре 2017 года ее задержали сотрудники ФСБ, когда она забирала в курьерской службе посылку с 649 граммами мефедрона. Посылку, по словам Кенешовой, на ее имя оформила ее знакомая Наргиз Мамедова.

Вместе с ней задержали студента Ниджата Нагиева, который заявил на допросе, что Кенешова не знала о содержимом посылки, а заказала ее Мамедова, с которой тот занимался распространением наркотиков. Сама Кенешова говорила, что шла получать посылку с косметикой, а о наркотиках не знала.

После того, как весной 2018-го задержали Мамедову, та заключила сделку со следствием и заявила, что Кенешова помогала ей распространять наркотики. Об этом же заявил Нагиев.

Дело Елизаветы Кенешовой рассматривали присяжные. Первая коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт, после чего суд распустил коллегию. Вторая коллегия также оправдала Кенешову, после чего суд объявил перерыв, а затем одна из присяжных поменяла свое решение.

Суд приговорил Наргиз Мамедову и Ниджата Нагиева к пяти годам колонии каждого.