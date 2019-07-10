Производитель Bentley отзывает из России 145 кабриолетов

Официальный представитель Bentley в России «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 145 автомобилей модели New Continental GT, сообщает Росстандарт.

Кабриолеты, проданные в 2018-2019 годах, отзывают из-за проблем с аккумуляторной батареей, которые могут привести к отказу блока переключателей центральной консоли.

Список VIN-кодов автомобилей, подлежащих отзыву, опубликован (.pdf) на сайте Росстандарта.