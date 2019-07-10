Пилот рейса из Черногории в Москву потерял сознание во время полета. Лайнер экстренно сел в Калуге

Командир самолета Montenegro Airlines, выполнявшего рейс из черногорского Тивата в Москву, потерял сознание во время полета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным агентства, второй пилот связался с диспетчерами, после чего было решено экстренно посадить самолет в Калуге.

Пилот отправлен в больницу. Подробностей о его состоянии нет. По данным РИА Новости, на борту самолета помимо членов экипажа находятся 77 пассажиров.

Самолет должен был приземлиться в Москве в 13:10. Онлайн-табло аэропорта Домодедово на момент публикации новости сообщает, что прибытие задерживается на 1 час 50 минут.