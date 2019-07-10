Новым главным тренером сборной России по хоккею стал Алексей Кудашов

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев покинул свой пост, сообщает Федерация хоккея России.

Новым тренером стал Алексей Кудашов, в прошедшем сезоне работавший в тренерском штабе СКА и сборной.

Кудашов также сменил Воробьева на посту главного тренера СКА.

Алексей Кудашов с середины 1980-х годов выступал за хоккейные клубы разных стран, в том числе США, Финляндии и Канады. Он начал тренерскую карьеру в 2012 году в «Атланте». С июня 2018 года был тренером СКА.

Илья Воробьев возглавлял сборную России по хоккею с апреля 2018 года.