Новым главным тренером сборной России по хоккею стал Алексей Кудашов
Источник: Федерация хоккея России
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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев покинул свой пост, сообщает Федерация хоккея России.
Новым тренером стал Алексей Кудашов, в прошедшем сезоне работавший в тренерском штабе СКА и сборной.
Кудашов также сменил Воробьева на посту главного тренера СКА.
Алексей Кудашов с середины 1980-х годов выступал за хоккейные клубы разных стран, в том числе США, Финляндии и Канады. Он начал тренерскую карьеру в 2012 году в «Атланте». С июня 2018 года был тренером СКА.
Илья Воробьев возглавлял сборную России по хоккею с апреля 2018 года.