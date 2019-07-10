Доходы «Газпрома» от экспорта газа за квартал сократились на 38%

Компания «Газпром» во втором квартале 2019 года получила на 38% меньше доходов от экспорта российского газа, чем в первом квартале, следует из материалов (.xlsx) Центробанка.

Во втором квартале доходы монополиста по продаже газа, по оценке ЦБ РФ, составили 8,7 миллиарда долларов. В первом квартале они равнялись 14,1 миллиарда долларов.

Для сравнения: в первом квартале 2018 года доходы от экспорта российского газа составили 12,7 миллиарда долларов, во втором — 11 миллиардов.

РБК отмечает, что экспортная выручка «Газпрома» могла упасть из-за снижения цен на газ весной 2019 года.

В «Газпроме» от комментариев отказались.