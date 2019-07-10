РБК: 450 тысяч логинов и паролей пользователей Ozon попали в открытый доступ

База с логинами и паролями более 450 тысяч пользователей интернет-магазина Ozon опубликовали на сайте, собирающем утечки данных, сообщает РБК.

Журналисты проверили сотню случайных электронных адресов из опубликованной базы и подтвердили их актуальность. При этом, отмечает издание, указанные пароли не подходят для входа в Ozon.

Эксперт неназванной компании в сфере кибербезопасности сообщил, что опубликованная база состоит из двух других баз данных, оригиналы которых публиковали на одном из хакерских форумов в ноябре 2018 года.

Компания Ozon официально об утечках или взломах ранее не сообщала. Сейчас в Ozon сообщили, что проверили базу данных и установили, что в ней содержатся логины и пароли пользователей разных сервисов, в том числе «достаточно старые данные некоторых пользователей Ozon».