Якутский журналист написал в статье про пытки в ФСБ о «Большом брате». Его обвинили в воздействии на подсознание читателей

В Якутске полиция направила в суд административное дело о злоупотреблении свободой информации против журналиста «Якутска вечернего» Михаила Романова. По версии полицейских, в его статье про пытки в ФСБ был фрагмент текста, .

Статья была посвящена бывшему сотруднику Северо-Восточного федерального университета, либертарианцу Антону Аммосову. В ноябре 2018 года его, по собственным словам, задержали и избили оперативники ФСБ из-за комментариев на новостном сайте ykt.ru про «пензенское дело» и взрыв в управлении ФСБ в Архангельске (его рассказ можно почитать на «ОВД-Инфо»).

Как пишет «Коммерсант», воздействующими на подсознание людей полицейским показались слова «Это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах…». В Союзе журналистов России заявили, что это первый известный им случай по этой части статьи о злоупотреблении свободой информации.

«Коммерсант» отмечает, что ранее «Якутск вечерний» стал первым СМИ в России, который пытались привлечь по новому закону о фейковых новостях — поводом стала публикация об изнасиловании несовершеннолетней мигрантом. Суд тогда встал на сторону журналистов.