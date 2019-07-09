В главном офисе «Красного & Белого» проводят обыск

Сотрудники правоохранительных органов и Федеральной налоговой службы (ФНС) проводят обыск в головном офисе ритейлера «Красное & Белое», сообщил RNS представитель компании.

По словам собеседника агентства, оперативные мероприятия проводят «в рамках проверки контрагента» компании. «Проверяющие ведут себя очень корректно. Всю запрашиваемую ими информацию мы немедленно предоставляем», — добавил он.

«Красное & Белое» — сеть магазинов, специализирующихся на продаже алкогольных напитков и продуктов, представленная более чем в 50 регионах России.

В конце декабря ФСБ, ФНС и Росалкогольрегулирование проводили обыски на складах и в офисах сети «Красное & Белое» в разных регионах России. По одним данным, обыски были связаны с уголовным делом о сокрытии налогов, в «Красном & белом», в свою очередь, заявляли, что на складах искали контрафактный алкоголь, но ничего противозаконного обнаружено не было.

В январе было объявлено, что «Красное & Белое» объединяется с сетями «Дикси» и «Бристоль». Основатель «Красного & Белого» Сергей Студенников получит в объединенной компании 49%.

В конце июня 2019 года юридические лица компании «Красное & Белое» переведены под контроль кипрской компании Amelior Investments Limited, созданной в марте. При этом ритейлер, сообщало РБК, остался российским налоговым резидентом.