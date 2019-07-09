Умер американский миллиардер Росс Перо

Американский бизнесмен, миллиардер, филантроп и бывший независимый кандидат в президенты США Росс Перо умер в возрасте 89 лет, сообщает CNBC.

Росс Перо умер после пяти месяцев борьбы с лейкемией, сообщил представитель его семьи Джеймс Фуллер.

Frances M. Roberts / imago / Scanpix / LETA

Росс Перо основал свою первую компанию Electronic Data Systems в 1962 году после ухода из IBM. Он продал компанию в 1985 году за 1,5 миллиарда долларов. В 1988 году он создал компанию Perot Systems, предоставляющую услуги в области информационных технологий. В 2009 году ее купила Dell за 3,9 миллиарда долларов.

В 1992 и 1996 годах Росс Перо баллотировался в президенты США как независимый кандидат. В ходе первой кампании он получил 20% голосов.

Forbes оценивал состояние Росса Перо в 4,1 миллиарда долларов.