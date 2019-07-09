Суд отменил домашний арест активиста «Голоса» Романа Удота

Московский областной суд освободил из-под домашнего ареста сопредседателя движения «Голос» Романа Удота, которого подозревают в угрозе убийством сотруднице НТВ.

Как сообщает информагентство «Закон», апелляционная жалоба на арест активиста была удовлетворена судом частично. На Удота наложены ряд ограничений: ему запрещено покидать квартиру с 23:00 до 6:00, общаться с участниками уголовного дела, а также пользоваться интернетом и мобильной связью.

Романа Удота задержали в конце мая из-за уголовного дела об угрозах убийством. В марте 2018 года у Удота произошел конфликт с сотрудниками телеканала НТВ, которые, по словам активиста, несколько лет следят за ним. Во время перепалки Удот сказал: «Я вас убью, вы поймите меня».

Свою вину он не признает, утверждая, что поддался на провокацию со стороны журналистов. Адвокат Удота настаивает на закрытии дела из-за отсутствия состава преступления.