Правительство предложило увеличить акцизы на вино более чем на 70%

Правительство предложило с 2020 года поднять ставки акцизов на вино. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект поправок в Налоговый кодекс. В ближайшее время эти поправки внесут в Госдуму, заявил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

Ставку акциза на тихие вина предлагается повысить с 18 до 31 рубля за литр (72%), на игристые — с 36 до 40 рублей за литр (11%). Виноторговые компании не согласны с повышением и предупредили, что оно приведет к росту розничных цен, пишут «Ведомости».

По словам неназванного представителя Минфина, поправки уравнивают ставки акциза на российские и импортные вина, что соответствует нормам Всемирной торговой организации (ВТО). При этом производители вина из российского винограда получат льготу по акцизу, заявил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Поправки также предусматривают, что ставки акциза на без добавления спирта вырастут с нынешних 18 рублей до 31-40 рублей. В связи с этим цена винных напитков практически сравняется с ценой натуральных вин, заявил директор аналитического агентства Вадим Дробиз.