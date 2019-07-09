Налоговая уличила Erich Krause в выводе 300 миллионов рублей в офшор под видом оплаты рекламы в «Своей игре»

Федеральная налоговая служба установила, что канцелярский бренд Erich Krause перевел 298,3 миллиона рублей компании-однодневке на Кипре под видом оплаты рекламы в интеллектуальной программе «Своя игра» на НТВ.

Как сообщает РБК, налоговые органы потребовали от компании заплатить 44,6 миллиона рублей неуплаченных налогов и штрафов из-за необоснованной налоговой выгоды. Компании также предложили уменьшить задекларированный убыток в 157 миллионов рублей.

Представители Erich Krause пытались оспорить решение ФНС в Арбитражном суде Москвы, но 4 июля суд встал на сторону налоговой. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В материалах суда сказано, что налоговые органы выявили нарушение в 2016 году. В ходе проверки выяснилось, что Erich Krause в 2013-2014 годах перевела деньги «технической компании», с которой заключила контракт на размещение рекламы в «Своей игре». При этом, как отметил суд, фирму на Кипре основали за месяц до этого, и она не могла выполнить условия контракта. Суд посчитал, что ее создали «для вывода денежных средств из оборота в Финляндии и в России».

Erich Krause — бренд канцелярских товаров, работающий в 50 странах мира, и бывший спонсор программы «Своя игра» на НТВ.