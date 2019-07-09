Москва потратит миллиард рублей на замену шумозащитных экранов у дорог
Источник: ТАСС
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Власти Москвы приняли решение о замене шумозащитных экранов вдоль дорог в городе. Начальная цена контракта на выполнение соответствующих работ составляет 993 миллиона рублей.
Работы предусматривают замену 144 тысяч квадратных метров до конца 2019 года.
"Программа приведения в нормативное состояние шумозащитных экранов на объектах улично-дорожной сети города рассчитана на три года", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.