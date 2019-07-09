Москва потратит миллиард рублей на замену шумозащитных экранов у дорог

Власти Москвы приняли решение о замене шумозащитных экранов вдоль дорог в городе. Начальная цена контракта на выполнение соответствующих работ составляет 993 миллиона рублей.

Работы предусматривают замену 144 тысяч квадратных метров до конца 2019 года.