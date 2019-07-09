Главу отдела кадров пензенского СК уволили за улыбку на совещании с Бастрыкиным. В ведомстве утверждают, что она ушла сама

Пресс-служба управления СК по Пензенской области сообщила об увольнении главы отдела кадров Елены Лебедевой. Как утверждает Baza, ее уволили за несвоевременную улыбку на одном из совещаний.

По данным издания, 26 июня Лебедева принимала участие в совещании с главой ведомства Александром Бастрыкиным, которое было посвящено детям. В ходе совещания Бастрыкин потребовал, чтобы к 2020 году в кадетском корпусе Следственного комитета половину учащихся составляли выходцы из подшефных ведомству детских домов.

В этот момент, пишет Baza, Лебедева улыбнулась. Это не понравилось Бастрыкину, который предложил ей пойти работать «куда-нибудь в сельское хозяйство», после чего она была уволена в тот же день.

В пресс-службе регионального управления СК подтвердили факт увольнения Лебедевой. Там заявили, что она ушла с должности в конце июня по собственному желанию, не уточнив подробностей.