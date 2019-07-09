Apple обновила макбуки и снизила цены на некоторые модели. Из продажи убрали MacBook Pro без TouchBar и 12-дюймовый MacBook

Apple объявила об изменениях в спецификации и ценах продаваемых макбуков. Кроме того, компания прекратила продажу некоторых моделей компьютеров на своем сайте, хотя в соответствующем пресс-релизе это не упоминается.

В частности, Apple убрала из продажи MacBook Pro без TouchBar. Раньше самая дешевая версия ноутбука оснащалась классическим рядом кнопок Esc и F1—F12; теперь TouchBar, Touch ID и дисплеем True Tone оснащены все модели линейки, начиная с самой младшей (она стоит 110 тысяч рублей).

Кроме этого, компания снизила цены на MacBook Air (в них также появились экраны True Tone) и прекратила продажи 12-дюймовых макбуков, которые появились в продаже в 2015 году. У этих моделей был всего один порт USB-C для зарядки и подключения аксессуаров, а их толщина составляла всего 13,1 миллиметра.