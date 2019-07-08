Журналистов «МБХ Медиа» задержали рядом с резиденцией Путина на Рублевке

Обновление. Журналистов «МБХ Медиа» отпустили из полиции без составления протоколов.

Журналистов «МБХ Медиа» Анастасию Кулагину, Марию Погребняк и Андрея Золотова задержали около президента России Владимира Путина на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает «МБХ Медиа».

Полицейские объяснили задержание тем, что журналисты прошли пешком под знак «кирпич», запрещающий проезд транспортных средств; Анастасия Кулагина заявила, что у нее и ее коллег отобрали паспорта и повезли в отделение полиции (какое, не уточняется).

Журналисты «МБХ Медиа» собирались сделать материал про аварийный дом в селе Усово рядом с резиденцией Путина. В доме живут девять семей; их несколько лет обещали расселить, но этого так и не произошло.