Суд в Архангельске прекратил дело о неуважении к власти. Его завели из-за комментария Александра Пушкина о судьях

Октябрьский районный суд Архангельска прекратил административное дело о неуважении к власти, возбужденное в отношении местного жителя Александра Пушкина.

Как сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, дело прекратили в связи с отсутствием состава правонарушения. Суд посчитал, что привлечение к ответственности за несогласие с судебными актами противоречит смыслу правосудия.

6 июня Александра Пушкина оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий, оставленный в группе «Поморье — не помойка» во «ВКонтакте». Пушкин написал «Судьи, вы че, ****** [идиоты]?» под записью о штрафах участникам против строительства мусорного полигона в Шиесе. Решение о штрафе ранее опротестовал прокурор, поскольку дело рассматривал мировой суд, а не районный.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин ранее сообщил, что депутатов беспокоит использование закона о неуважении к власти «местными региональными элитами» «для сведения счетов с общественниками и журналистами».