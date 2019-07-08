Начальника отдела полиции уволили после серии отравлений на Чистых прудах

Обновлено. Сергей Васильев уволен по итогам служебной проверки, сообщили ТАСС в управлении МВД по Москве. Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что увольнение связно с делом предполагаемого серийного отравителя Мурата Сабанова.

Начальника отдела полиции по Басманному району Москвы Сергея Васильева отстранили от должности после серии на Чистых прудах.

Васильев отстранен на время проведения проверки. В полиции отказались уточнить, связано ли это с расследованием уголовного дела против предполагаемого отравителя Мурата Сабанова.

Полицейские Басманного района задержали Сабанова по подозрению в отравлениях в начале июня, однако отпустили под подписку о невыезде. После этого он продолжил совершать преступления.

После того, как к делу привлекли внимание СМИ, Сабанов был повторно задержан и арестован. Сейчас его обвиняют по статьям о краже, грабеже и разбое.

Всего от действий Сабанова пострадали более 20 человек.