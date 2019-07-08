Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников

Deutsche Bank проведет масштабную реструктуризацию, в рамках которой под сокращение попадут 18 тысяч сотрудников. Об этом сообщается на сайте банка.

Реструктуризация обойдется Deutsche Bank в 7,4 миллиарда евро и продлится до 2022 года. К концу этого срока в банке останутся работать около 74 тысяч человек.

В рамках реструктуризации Deutsche Bank, в частности, планирует значительно сократить свое инвестиционное подразделение. «Банк радикально трансформирует свою бизнес-модель, чтобы стать более прибыльным, повысить доходность акционеров и стимулировать долгосрочный рост», — говорится на сайте кредитной организации.

Deutsche Bank — крупнейший финансовый конгломерат Германии, один из важнейших транснациональных банков. Имеет представительства более чем в 70 странах. Сейчас в банке работают более 90 тысяч человек.