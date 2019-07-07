Российские спортсмены впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали золотые медали чемпионата мира по пляжному волейболу, проходившему в Гамбурге.

Christian Charisius / dpa / AP / Scanpix / LETA

В финале Красильников и Стояновский обыграли Клеменса Виклера и Юлиуса Толе из Германии со счетом 19:21, 21:17, 15:11.

Российские спортсмены впервые в истории стали чемпионами мира по пляжному волейболу. Победа на чемпионате также обеспечила сборной России лицензию на участие в Олимпиаде в 2020 году.

Чемпионаты мира по пляжному волейболу проводятся раз в два года. На предыдущем ЧМ — в 2017 году — россияне завоевали бронзу, а в 2007 году спортсмены из России заняли второе место.