Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по подозрению в торговле людьми

Американский финансист Джеффри Эпштейн задержан по подозрению в торговле людьми, сообщает The New York Times.

Эпштейна, по данным телеканала CBS Miami, задержали 7 июля в аэропорту Тетерборо (Нью-Джерси) после того, как его личный самолет прилетел из Парижа. Ожидается, что в понедельник, 8 июля, Эпштейн предстанет перед судьей, который изберет ему меру пресечения.

По данным телеканала, Эпштейна обвиняют в одном эпизоде торговли людьми и в одном эпизоде покушения на организацию торговли людьми. Предполагается. что преступления были совершены в период между 2002 и 2005 годами, сообщает Washington Examiner.

Представители Эпштейн и прокуратуры от комментариев пока воздержались.

Более 10 лет назад Эпштейн уже был фигурантом уголовного дела, связанного с получением секс-услуг от несовершеннолетних. Тогда Эпштейн признался в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией, провел в тюрьме 13 месяцев, выплатил компенсацию пострадавшим и зарегистрировался как сексуальный преступник.

Приговор Эпштейну в 2008 году вызвал большой резонанс, так как признание позволило избежать ему обвинений в значительно более тяжких преступлениях. Также особое внимание к делу Эпштейна было привлечено из-за того, что он дружил с бывшим президентом Биллом Клинтоном, принцем Эндрю, герцогом Йоркским, а также Дональдом Трампом.